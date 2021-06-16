США та ЄС закликали Україну надати міжнародним експертам вирішальний голос у реформуванні антикорупційної та судової систем

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Посольство США та представництво Європейського Союзу в Україні наголосили на важливості участі незалежних комісій у відборі посадових осіб для судової системи й антикорупційних установ.

Про це йдеться у спільній заяві дипломатичних представництв США і ЄС.

«Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їхня роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави», — наголосили дипломати.

ЄС і США нагадують, що Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним експертам право вирішального голосу. Вони закликали Раду узгодити до другого читання поточні законопроєкти, зокрема про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, відповідно до рекомендацій Комісії.

«Ми вважаємо, що незалежні експерти у складі відбіркових комісій дозволять досягти змін, що стануть найбільш фундаментальним оновленням судової влади України за часи незалежності країни», — наголосили у відомствах.

За їхніми словами, ці комісії гарантуватимуть, що на посаді майбутніх суддів України, спеціального антикорупційного прокурора і директора НАБУ — тобто тих, хто притягатиме до відповідальності корупціонерів, оберуть кандидатів із високою професійною компетентністю.

«Поточний конкурс на керівництво САП доводить, що вирішальна роль незалежних експертів у процесі відбору є надзвичайно важливою для забезпечення ухвалення рішень на основі заслуг, а не політичної мотивації», — йдеться в заяві.