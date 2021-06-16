В Україні через негоду без світла залишилися мешканці 177 населених пунктів у восьми областях

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

В Україні через негоду знеструмлені 177 населених пунктів у восьми областях.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на 7 годину ранку 16 червня після грози внаслідок спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП без світла залишаються мешканці 47 населених пунктів Дніпропетровської області, 39 — Донецької, 28 — Полтавської, 27 — Кіровоградської, 21 — Черкаської, 11 — Київської, три — Чернівецької та одного населеного пункту на Запоріжжі.

Наразі над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Окрім цього, зазначається, що у місті Дніпрі через погіршення погоди — протягом 15 червня йшли інтенсивні дощі — частково підтоплені 31 приватний житловий будинок та 128 дворогосподарств.

З 2 червня рятувальники відкачали вже 333 тис. 959 куб. м води, загалом було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств.