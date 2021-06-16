В Україні через негоду без світла залишилися мешканці 177 населених пунктів у восьми областях
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
В Україні через негоду знеструмлені 177 населених пунктів у восьми областях.
Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, станом на 7 годину ранку 16 червня після грози внаслідок спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП без світла залишаються мешканці 47 населених пунктів Дніпропетровської області, 39 — Донецької, 28 — Полтавської, 27 — Кіровоградської, 21 — Черкаської, 11 — Київської, три — Чернівецької та одного населеного пункту на Запоріжжі.
Наразі над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Окрім цього, зазначається, що у місті Дніпрі через погіршення погоди — протягом 15 червня йшли інтенсивні дощі — частково підтоплені 31 приватний житловий будинок та 128 дворогосподарств.
З 2 червня рятувальники відкачали вже 333 тис. 959 куб. м води, загалом було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств.
- Синоптики попереджали, що через холодний фронт, який зайде в Україну на початку тижня, можливе похолодання. Дощі поки не припиняться.
- 16 червня у південних і центральних областях будуть грози, удень в окремих районах град та шквали до 15—20 м/с, також короткочасний дощ та окремі грози прогнозували у Києві та області.
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.