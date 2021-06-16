В Украине из-за непогоды без света остались жители 177 населенных пунктов в восьми областях

В Украине из-за непогоды обесточены 177 населенных пунктов в восьми областях.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на 7 часов утра 16 июня после грозы в результате срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП без света остаются жители 47 населенных пунктов Днепропетровской области, 39 — Донецкой, 28 — Полтавской, 27 — Кировоградской, 21 — Черкасской, 11 — Киевской, три — Черновицкой и одного населенного пункта на Запорожье.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Кроме этого, отмечается, что в городе Днепр из-за ухудшения погоды — в течение 15 июня шли интенсивные дожди — частично подтоплены 31 частный жилой дом и 128 домохозяйств.

Всего со 2 июня спасатели откачали уже 333 тыс. 959 куб. м воды, всего были частично подтоплены 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств.