В Україні за добу виявили 1 045 нових випадків коронавірусу. З них майже чверть — у Києві

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Немеш Янош / УНІАН

В Україні за минулу добу, 15 червня, виявили 1 045 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них — 46 дітей та 23 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

За даними МОЗ, за останню добу найбільше випадків зареєстрували у Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

Як зазначили в міністерстві, за добу госпіталізували 699 осіб, померли 78 пацієнтів, одужали — 4 802.

За добу методом ПЛР протестували 28 321 особу, методом ІФА — 9 718 осіб, експрес-тестами — 20 814 осіб.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли 2 226 037 осіб, одужали 2 140 978 пацієнтів, летальних випадків — 51 847, проведено 10 576 820 ПЛР-тестувань.