Гру Cyberpunk 2077 повернули у PlayStation Store після видалення через технічні проблеми

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Польська студія відеоігор CD Projekt повідомила, що її гра Cyberpunk 2077 буде доступна геймерам у магазині PlayStation Store з 21 червня.

Про це CD Projekt оголосила на своєму сайті в розділі для інвесторів, але в Sony поки цю інформацію не коментували.

Гру прибрали з магазину у грудні 2020 року — через тиждень після її виходу через технічні проблеми і велику кількість «багів».

Сьогодні, 15 червня, видання IGN звернуло увагу на те, що гра зʼявилася в пошуку магазину, а напередодні Twitter-акаунт PlayStation Game Size повідомив, що Cyberpunk 2077 тепер можна додати у «список бажань».