Гру Cyberpunk 2077 повернули у PlayStation Store після видалення через технічні проблеми
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Польська студія відеоігор CD Projekt повідомила, що її гра Cyberpunk 2077 буде доступна геймерам у магазині PlayStation Store з 21 червня.
Про це CD Projekt оголосила на своєму сайті в розділі для інвесторів, але в Sony поки цю інформацію не коментували.
Гру прибрали з магазину у грудні 2020 року — через тиждень після її виходу через технічні проблеми і велику кількість «багів».
Сьогодні, 15 червня, видання IGN звернуло увагу на те, що гра зʼявилася в пошуку магазину, а напередодні Twitter-акаунт PlayStation Game Size повідомив, що Cyberpunk 2077 тепер можна додати у «список бажань».
- У грудні 2020 року повідомлялося, що розробники Cyberpunk 2077 втратили близько мільярда доларів через недоробки гри. 18 грудня Sony відкликала Cyberpunk 2077 зі свого магазину, а на CD Projekt подали до суду через збитки інвесторів.
- Перший патч до Cyberpunk 2077 з виправленням проблем вийшов у кінці січня 2021 року. За кілька тижнів сервери розробника зламали хакери. Вони погрожували опублікувати вкрадені документи та почали продавати вихідні коди.