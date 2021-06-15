Звільнені Зеленським судді Тупицький та Касмінін взяли участь у засіданні КСУ дистанційно. Кажуть, що розблокували роботу суду

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Пресслужба Конституційного суду

Судді Конституційного суду України Олександр Тупицький та Олександр Касмінін, яких президент звільнив своїм указом, продовжують дистанційно працювати над розглядом справ.

Вони віддалено візьмуть участь у засіданні суду 15 червня, повідомляє Укрінформ.

Тупицький запевняє, що через електронну пошту направляє колегам свої зауваження та пропозиції у тих справах, які перебувають на розгляді у КСУ.

«Таким чином ми [разом з Олександром Касмініним] робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ. Конституційний суд зобов’язаний приймати [пропозиції], розглядати їх та голосувати», — заявив глава суду.

За словами Тупицького, у майбутньому він разом із Касмініним планують онлайн брати участь у відкритих засіданнях Великої палати КС.

«Ми хочемо показати, що суд легітимний, що він розблокований і працює. І такими комунікаційними способами перебороти незрозумілі накази керівництва УДО щодо нашого недопуску в суд, тобто вони будуть нікчемними», – заявив суддя та додав, що на період його роботи в онлайн-форматі головуватиме на засіданнях КС його заступник Сергій Головатий.

Тупицький запевнив, що судді домовилися працювати у такому режимі після того, як минулого тижня шестеро суддів відмовилися брати участь у засіданнях КС і тим самим заблокували його роботу, вимагаючи його і Касмініна участі у розгляді справ.

«Я дуже задоволений, що суд сьогодні відновив свою роботу. Це свідчить про те, що ми стали вищі за свої амбіції. Суд повинен працювати», — підсумував він.