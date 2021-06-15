СБУ попередила нелегальне вивезення з України в ЄС комплектуючих до військової техніки

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СБУ

Контррозвідники СБУ попередили на Закарпатті спробу незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення.

Серед вилученого є прилад спостереження для самохідної артилерії, танків та бронетранспортерів, а також пристрій для моніторингу ураження повітряних і наземних цілей, повідомляють в СБУ.

Ці комплектуючі місцевий житель хотів вивезти до однієї з країн Євросоюзу в обхід обов’язкового експортного контролю.

Співробітники СБУ затримали чоловіка на пункті пропуску та відкрили проти нього кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).