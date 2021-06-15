Рятувальники попередили киян і мешканців області про грози

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Tobias Franz / Flickr

У Києві та Київській області до кінця доби вівторка, 15 червня, очікується гроза. Про це попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Укргідрометцентр

У Києві 16 червня прогнозують подекуди короткочасний дощ, окремі грози, удень температура сягатиме +26...28 °С.

Також у середу, 16 червня, у південних і центральних областях будуть грози, удень в окремих районах град та шквали до 15—20 м/с.

Нагадаємо, що в Україні через негоду знеструмлені 40 населених пунктів у трьох областях: Київській, Чернівецькій та Кіровоградській.