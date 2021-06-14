Міністр Ляшко: В Україні захворюваність на коронавірус почне зростати восени

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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що незважаючи на спад захворюваності на коронавірус, Україну ще чекає зростання кількості заражень. За його словами, це очікується восени.

Про це міністр розповів в інтервʼю НВ.

«Ми прогнозуємо, якщо не буде ніяких додаткових мутацій коронавірусу, що в літній період у нас продовжиться стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період», — сказав Ляшко.

Він зазначив, що влітку у більшості європейських країн захворюваність йде на спад.