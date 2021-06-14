МЗС Білорусі зібрав пресконференцію через посадку літака Ryanair у Мінську. Участь у ній взяв Протасевич

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Міністерство закордонних справ Білорусі у понеділок, 14 червня, зібрало пресконференцію через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Одним із учасників брифінгу став затриманий опозиціонер Роман Протасевич.

Також у пресконференції взяли участь прессекретар МЗС Анатолій Глаз, голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, командувач ВПС і військами ППО Ігор Голуб, начальник першого головного управління Держприкордонкомітету Андрій Філатов, директор департаменту з авіації Мінтрансу Білорусі Артем Сікорський.

За словами Голуба, «жодного перехоплення, примусового розвороту від держкордону і примусової посадки літака Ryanair не було».

Протасевич під час брифінгу назвав інформацію, яку раніше поширила організація BYPOL, що нібито Лукашенко зламав йому ніс, «жартом».

«Ніхто мене не бив, пальцем не чіпав», — заявив опозиціонер та пояснив, що сліди на його руках після затримання з’явилися від стяжок, оскільки в правоохоронців не було при собі наручників.

Також Протасевич висловив готовність пройти повне медичне обстеження, щоби підтвердити, що йому не завдавали фізичних ушкоджень, і звернувся до батьків.

«Мамо, тато, не переймайтеся, в мене справді все добре», — сказав він.

Дмитро Гора прокоментував пропозицію самопроголошеного президента Олександра Лукашенка бойовикам «ЛНР» допитати Протасевича і запевнив, що жодного запиту наразі не надходило.

«Будь-які офіційні свідчення я даю тільки представникам Слідчого комітету», — уточнив Протасевич.

Окрім цього, білорус запевнив, що співпраця зі слідством є винятково його вибором і його рішенням, яке він ухвалив через розчарування в проєкті Nexta.

«Жодного торгу зі слідством чи чогось подібного не було. Будь-яка моя участь, зокрема, в цьому заході, є винятково добровільною. Так само, як інтерв’ю пану Маркову. Мене ніхто не примушує. Так само мене ніхто і ніколи не примушував до повної співпраці зі слідством. Мої дії пов’язані з тим, що я розумію, якої шкоди завдав державі. Моя совість абсолютно чиста, я нікого не зраджую, я нікого не здаю, я співпрацюю зі слідством, я допомагаю моїй країні», — заявив він.

Протасевич зазначив, що його політичні погляди не змінилися, але він поважає Лукашенка, який «вистояв перед натиском, який розпочався влітку».

«Я не буду прихильником президента. Я не кажу, що повністю переходжу на бік держави», — додав він.