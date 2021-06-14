Зеленський перед самітом НАТО поговорив із премʼєром Британії Джонсоном

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський перед самітом НАТО поговорив телефоном із премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо членства для України.

Про це він повідомив у Twitter.

«Перед самітом НАТО у телефонній розмові з Борисом Джонсоном наголосив на важливості чіткої перспективи членства для України. Ми проводимо реформи в умовах зовнішньої агресії. Час, щоб партнери по НАТО підтримали Україну конкретними рішеннями. Також обговорили співпрацю у сфері оборони», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що у Брюсселі в понеділок, 14 червня, відбудеться саміт НАТО, на якому, як очікується, буде ухвалено рішення про розробку нової стратегічної концепції Альянсу. Наприкінці травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія не братимуть участь у саміті Альянсу, оскільки цього разу формат із партнерами не передбачений.

Також серед основних питань саміту Столтенберг назвав Росію і Китай, які чинять опір міжнародному порядку, який заснований на протидії загрозам тероризму та кібератакам. Говорячи про очікування саміту щодо України, генсек констатував, що союзники підтримують євроатлантичні прагнення Києва, так само як і політику відкритих дверей.

«Я очікую, що лідери НАТО знову підтвердять рішення [від 2008 року щодо того, що Україна буде членом альянсу] в рамках політики відкритих дверей НАТО, яка була великим успіхом для поширення демократії і свободи по Європі. Саміт продемонструє підтримку НАТО Україні і Грузії, і їх євроатлантичних устремлінь», — заявив Столтенберг, якого цитує Інтерфакс.