У Росії виявили новий штам коронавірусу. Його властивості ще вивчають
- Автор:
- Софія Телішевська
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Plastifikator x «Бабель»
У Росії науковці виявили оригінальні мутації коронавірусу, їхні властивості та відмінності від інших штамів ще вивчаються.
Про це повідомив директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінзбург у коментарі РИА Новости.
«Те, що в нашій країні, і зокрема в Москві, як і в інших країнах, є оригінальні варіанти мутацій вірусу, це точно. Їхні властивості і відмінності від інших циркулюючих штамів ми зараз вивчаємо», — зазначив Гінзбург.
Заступник директора Центру ім. Гамалії Денис Логунов заявив, що нові специфічні штами коронавірусу могли зʼявитися в Москві.
«Зараз моніторимо [ситуацію] у Москві, а головне, що ще в Москві можуть бути свої, московські штами», — сказав Логунов і додав, що далеко не всі штами коронавірусу небезпечні.
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