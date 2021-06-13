У Росії виявили новий штам коронавірусу. Його властивості ще вивчають

Новини

Plastifikator x «Бабель»

У Росії науковці виявили оригінальні мутації коронавірусу, їхні властивості та відмінності від інших штамів ще вивчаються.

Про це повідомив директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінзбург у коментарі РИА Новости.

«Те, що в нашій країні, і зокрема в Москві, як і в інших країнах, є оригінальні варіанти мутацій вірусу, це точно. Їхні властивості і відмінності від інших циркулюючих штамів ми зараз вивчаємо», — зазначив Гінзбург.

Заступник директора Центру ім. Гамалії Денис Логунов заявив, що нові специфічні штами коронавірусу могли зʼявитися в Москві.

«Зараз моніторимо [ситуацію] у Москві, а головне, що ще в Москві можуть бути свої, московські штами», — сказав Логунов і додав, що далеко не всі штами коронавірусу небезпечні.