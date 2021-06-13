В России обнаружили новый штамм коронавируса. Его свойства еще изучают

В России ученые обнаружили уникальные мутации коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов еще изучаются.
Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург в комментарии РИА Новости.
«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — отметил Гинзбург.
Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве.
«Сейчас мониторим [ситуацию] в Москве, но главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — сказал Логунов и добавил, что далеко не все штаммы коронавируса опасны.
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