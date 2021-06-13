В России обнаружили новый штамм коронавируса. Его свойства еще изучают

В России ученые обнаружили уникальные мутации коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов еще изучаются.

Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург в комментарии РИА Новости.

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — отметил Гинзбург.