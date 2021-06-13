Лікар збірної Данії повідомив, що Еріксен пережив зупинку серця. Медики досі не знають причину
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Twitter / UEFA EURO 2020
Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен перебуває у стабільному стані в лікарні після втрати свідомості під час гри з Фінляндією у рамках турніру Євро-2020. Він залишається в лікарні для подальшого обстеження, оскільки досі невідомо, що стало причиною зупинки серця.
Про це повідомив Данський футбольний союз.
Півзахисник міланського «Інтера» знепритомнів на стадіоні «Паркен» в Копенгагені незадовго до перерви в матчі групи B.
Гру одразу перервали та просто на полі провели 29-річному футболісту серцево-легеневу реанімацію. Після одного розряду дефібрилятора його серце запустилось знову.
Лікар збірної Данії Мортен Бесен каже, що розмовляв з Крістіаном кілька разів протягом дня та спостерігає нормалізацію його стану.
«Він залишається у стабільному стані та у доброму гуморі, належним чином відповідає на запитання і його серце знову б'ється», - прокоментував Бесен.
Після майже двогодинної перерви матч відновився. Спочатку були зіграні останні хвилини першого тайму, а після невеликої перерви, завершився і другий тайм. У поєдинку виграла Фінляндія – 1:0.
- Сьогодні наша збірна розпочне свою боротьбу на чемпіонаті Європи-2020. Перший матч підопічних Шевченка відбудеться 13 червня о 22:00 за київським часом у Амстердамі. Її суперником стане збірна Нідерландів.
- 17 березня 2020 року УЄФА вирішила, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.
- Збірна України гратиме у груповому етапі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
- Чемпіонат Європи стартував 11 червня у Римі. Збірна Італії перемогла збірну Туреччини з рахунком 3:0.
- Наступного дня збірна Бельгії розгромила збірну Росії з рахунком 3:0.