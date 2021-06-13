Лікар збірної Данії повідомив, що Еріксен пережив зупинку серця. Медики досі не знають причину

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Twitter / UEFA EURO 2020

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен перебуває у стабільному стані в лікарні після втрати свідомості під час гри з Фінляндією у рамках турніру Євро-2020. Він залишається в лікарні для подальшого обстеження, оскільки досі невідомо, що стало причиною зупинки серця.

Про це повідомив Данський футбольний союз.

Півзахисник міланського «Інтера» знепритомнів на стадіоні «Паркен» в Копенгагені незадовго до перерви в матчі групи B.

Гру одразу перервали та просто на полі провели 29-річному футболісту серцево-легеневу реанімацію. Після одного розряду дефібрилятора його серце запустилось знову.

Лікар збірної Данії Мортен Бесен каже, що розмовляв з Крістіаном кілька разів протягом дня та спостерігає нормалізацію його стану.

«Він залишається у стабільному стані та у доброму гуморі, належним чином відповідає на запитання і його серце знову б'ється», - прокоментував Бесен.

Після майже двогодинної перерви матч відновився. Спочатку були зіграні останні хвилини першого тайму, а після невеликої перерви, завершився і другий тайм. У поєдинку виграла Фінляндія – 1:0.