Reuters: Країни G7 домовилися пожертвувати мільярд доз вакцини проти коронавірусу

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Tim Reckmann / Flickr

Країни «Великої сімки» вирішили передати 1 мільярд доз вакцини проти коронавірусу протягом наступного року.

Про це йдеться в комюніке, яке опинилося в розпорядженні Reuters.

«Зобовʼязання, які ми востаннє виконували в лютому 2021 року, зокрема тут, у затоці Карбіс, передбачають отримання 1 мільярда доз протягом наступного року», — зазначається в документі.

Окрім цього, у G7 заявили, що будуть співпрацювати з приватним сектором, G20 і іншими країнами над збільшенням внеску в найближчі місяці.

За словами двох джерел, проєкт був значною мірою доопрацьований дипломатами, які працювали до пізньої ночі суботи, щоб узгодити більшу частину тексту, водночас вони зазначили, що деякі частини проєкту можуть змінитися в найближчі години.

Як уточнив один із дипломатів, розбіжностей було небагато, хоча Японія наполягала на більш жорсткій лінії щодо Китаю.

Згідно з проєктом G7, основою пожертвувань вакцин був експорт вітчизняного виробництва, і цього року було (або ще буде) експортовано не менше 700 мільйонів доз, з яких щонайменше 50% були відправлені до країн, які не входять в G7.

«Є зобовʼязання продовжувати експорт у значних масштабах; а також просувати добровільне ліцензування та некомерційне глобальне виробництво, на яке досі випадало 95% поставок COVAX», — наголосили в комюніке.

Також зазначається, що центр COVAX, підтримуваний Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) та Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (ГАВІ), прагне забезпечити 2 мільярдами доз вакцини країни з низькими доходами до кінця 2021 року.