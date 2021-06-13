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Євро-2020: Шевченко визначився із заявкою збірної України на матч із Нідерландами

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Гонтар Володимир / УНИАН

Сьогодні, 13 червня, збірна України о 22:00 (за київським часом) зіграє свій перший поєдинок на Євро-2020 в Амстердамі у групі С — її суперником буде команда Нідерландів. Головний тренер збірної Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч.

Як повідомили в Українській асоціації футболу, загалом до офіційної заявки потрапили 23 футболісти:

Водночас у матчі з Нідерландами не зіграють Віктор Циганков, Георгій Судаков і Роман Безус — півзахисники.