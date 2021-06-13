Євро-2020: Шевченко визначився із заявкою збірної України на матч із Нідерландами

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Гонтар Володимир / УНИАН

Сьогодні, 13 червня, збірна України о 22:00 (за київським часом) зіграє свій перший поєдинок на Євро-2020 в Амстердамі у групі С — її суперником буде команда Нідерландів. Головний тренер збірної Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч.

Як повідомили в Українській асоціації футболу, загалом до офіційної заявки потрапили 23 футболісти:

Георгій Бущан, Андрій Пятов та Анатолій Трубін — воротарі;

Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Денис Попов — захисники;

Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков — півзахисники;

Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик — нападники.

Водночас у матчі з Нідерландами не зіграють Віктор Циганков, Георгій Судаков і Роман Безус — півзахисники.