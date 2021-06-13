Євро-2020: Шевченко визначився із заявкою збірної України на матч із Нідерландами
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Гонтар Володимир / УНИАН
Сьогодні, 13 червня, збірна України о 22:00 (за київським часом) зіграє свій перший поєдинок на Євро-2020 в Амстердамі у групі С — її суперником буде команда Нідерландів. Головний тренер збірної Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч.
Як повідомили в Українській асоціації футболу, загалом до офіційної заявки потрапили 23 футболісти:
- Георгій Бущан, Андрій Пятов та Анатолій Трубін — воротарі;
- Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Денис Попов — захисники;
- Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков — півзахисники;
- Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик — нападники.
Водночас у матчі з Нідерландами не зіграють Віктор Циганков, Георгій Судаков і Роман Безус — півзахисники.
- 17 березня 2020 року УЄФА вирішила, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.
- Збірна України гратиме у груповому етапі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
- Чемпіонат Європи стартував 11 червня у Римі. Збірна Італії перемогла збірну Туреччини з рахунком 3:0.
- Наступного дня збірна Бельгії розгромила збірну Росії з рахунком 3:0.