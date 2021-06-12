Концерн Volkswagen заявив про витік даних 3,3 мільйона клієнтів. В основному постраждали жителі США
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- Костя Андрейковець
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Keita Kuroki / Flickr
Американський підрозділ концерну Volkswagen AG заявив про витік даних понад 3,3 млн клієнтів і потенційних покупців. Більш 3,1 млн даних стосуються жителів США.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Volkswagen Group of America.
Йдеться про дані за період з серпня 2019 року до травня 2021 року. Ця інформація збиралася для продажів і маркетингу і була в електронному файлі, який залишили незахищеним. Уточнюється, що майже всі постраждалі були або є клієнтами Audi.
Зловмисникам дісталися номери водійських прав, а в деяких випадках дати народження, номери соцстрахування і номери рахунків клієнтів.
У Volkswagen заявили, що будуть пропонувати клієнтам, які стали жертвами витоку даних, безкоштовні послуги із захисту кредитних карт.
- У квітні ЗМІ повідомили, що витік даних стався в Clubhouse. Хакери виклали в інтернет особисту інформацію 1,3 млн користувачів, але в самій компанії це спростували.
- До цього в російському сегменті даркнету виявили дані мільйонів американських виборців.