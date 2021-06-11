Регулятор ЄС назвав ще одну серйозну побічну реакцію від вакцини AstraZeneca

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Європейське агентство з лікарських засобів ухвалило рішення, що вакциною AstraZeneca не варто щеплювати людей, які колись страждали від синдрому підвищеної проникності стінки капілярів.

Про це йдеться на сайті Агентства.

«Комітет з безпечності препаратів PRAC дійшов висновку, що людям, які раніше мали синдром підвищеної проникності стінки капілярів (capillary leak syndrome), не можна пропонувати вакцину AstraZeneca. Комітет також дійшов висновку, що синдром підвищеної проникності стінки капілярів варто вказати в інформації про препарат як новий побічний ефект вакцини, та повідомити про цей ризик медиків і пацієнтів» — повідомили експерти.

Вони розглянули шість випадків появи такого синдрому у людей, які вакцинувалися препаратом від AstraZeneca. Більшість з них сталися серед жінок протягом 4 днів після вакцинації, одна жінка померла.

Водночас регулятор зазначає, що такі випадки є вкрай рідкісними, адже загалом у Європі зробили понад 78 мільйонів щеплень цією вакциною.

Синдром призводить до набрякання рук та ніг, низького тиску та згущення крові. Тому у ЄС рекомендують у разі появи подібних симптомів та різкого збільшення ваги після вакцинації одразу звертатися до лікаря.

«Медики повинні бути обізнані про ознаки і симптоми цього синдрому і ризик його повторення у пацієнтів, в яких його діагностували раніше», — підкреслили в Агентстві.