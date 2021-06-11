Українські військові випробовують крупнокаліберний кулемет і гвинтівку від харківського XADO
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українські військові на замовлення Міністерства оборони проводять випробування вітчизняних 12,7-мм великокаліберного кулемета і 14,5-мм антиматеріальної гвинтівки, які у майбутньому планують прийняти на озброєння ЗСУ.
Про це розповів міністр оборони Андрій Таран.
Йдеться про стрілецьку зброю, що має замінити радянські зразки. Кулемет калібру 12,7×108 мм по суті замінить «Утес» 1970-х років, а антиматеріальна гвинтівка доповнить арсенал снайперів для боротьби із легкоброньованою технікою.
«На такі розробки, здатні уражати легкоброньовані об’єкти, ми чекали з нетерпінням. Зрозуміло, що основним елементом стрілецької зброї є ствол, технологічний процес виробництва якого складний та потребує певного досвіду. Тому із задоволенням інформую, що вже проходить попередні випробування 12,7×108-мм єдиний кулемет від «ХАДО-Холдинг». Упевнений в успіху, адже великокаліберні антиматеріальні гвинтівки цього підприємства у 2020-му році були прийняті на озброєння і вже навели страху на ворога», — сказав Таран.
Таран мав на увазі дальнобійну Snipex ALLIGATOR виробництва харківського концерну XADO Chemical Group. Саме її прийняли на озброєння ЗСУ в грудні 2020 року.
Назва кулемета і його характеристики поки не розкриваються, але в Міноборони показали відео стрільб з нього.
- Улітку цього року спецпризначенці Національної гвардії отримали на озброєння перші партії штурмових гвинтівок UAR-15 виробництва української компанії Zbroyar. Гвинтівки відповідають стандартам НАТО (патрон 5,56х45 мм) і замінять застарілі автомати Калашникова.
- У травні на полігоні «Широкий лан» поновилися випробування української САУ «Богдана». Також військові тестують чеську 155-мм самохідну гаубицю Dana M-2. Ще в листопаді 2020 року в Міноборони заявили про плани купити 26 одиниць цих САУ.