В Україні за добу зареєстрували 1 603 нові випадки коронавірусу, найбільше — у Києві

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Мусієнко Владислав / УНІАН

В Україні за минулу добу, 10 червня, зафіксували 1 603 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед тих, хто захворів, — 75 дітей та 72 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, за останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Також зазначається, що за минулу добу госпіталізували 762 осіб, померли 70 пацієнтів, одужали — 5 583.

За добу за методом ПЛР протестували 25 837 осіб, за методом ІФА — 10 741 особу, експрес-тестами — 18 764 особи.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 221 427 осіб, одужали — 2 120 780, летальних випадків — 51 577, проведено 10 460 411 ПЛР-тестувань.