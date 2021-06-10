У Києві почали вакцинувати від коронавірусу держслужбовців

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Tim Reckmann / Flickr

У Києві з 14 червня розпочнеться вакцинація державних службовців. Їх щеплюватимуть вакциною від Pfizer.

Про це пише пресслужба КМДА.

«Усього з початку вакцинації в столиці вже щеплено 177 396 осіб. Серед них: медичні працівники, освітяни, соціальні працівники, рятувальники, паралімпійці та маломобільні громадяни та люди старші 65 років. З них дві дози отримали 20 759 осіб», — розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

З 14 червня вакцинуватимуть співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. До них приїжджатимуть мобільні бригади.