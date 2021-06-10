Команда Навального опублікувала нове розслідування його отруєння — виявила фальсифікацію аналізів і назвала ім’я головного організатора

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

«Фонд боротьби з корупцією», який заснував російський опозиціонер Олексій Навальний, оприлюднив нову частину розслідування отруєння політика. Його соратники виявили, що в російській лікарні дані його аналізів сфальсифікували.

Текстова версія розслідування опублікована на офіційному сайті Навального.

Соратники Навального стверджують, що знайшли головну людину у спробі його отруєння — це Валерій Сухарьов, який працює у Службі із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ. Російські журналісти часто називають її службою, яка веде боротьбу проти відомих опозиціонерів.

За даними ФБК, Сухарьов протягом двох тижнів до і після отруєння постійно спілкувався телефоном із безпосередніми виконавцями, які намагалися вбити Навального. Зокрема, він 46 разів говорив із координатором операції Олегом Таякіним і 11 разів телефонував Станіславу Макшакову, якого вважають керівником групи отруйників. До того ж Сухарьов щонайменше 15 разів їздив за Навальним по Росії.

Соратники опозиціонера стверджують, що без рішення або відома Путіна співробітники ФСБ не могли провести подібну операцію. Також, імовірно, використання бойової отрути мала формально погодити Федеральна служба охорони.

У ФБК виявили і фальсифікацію медичних даних Навального після отруєння. Спочатку його соратники намагались отримати медичну карту політика через керівництво омської лікарні, але їм відмовили, заявивши, що та вже в архіві. Тоді вони пішли в архів і попросили там карту Навального зі словами, що «з начальством все погоджено». Соратники опозиціонера змогли сфотографувати всі дані його аналізів.

Через місяць їм вже офіційно віддали медичну карту Навального, з якої забрали ключові документи. Зокрема, звідти вилучили результат біохімічного аналізу крові політика, де було зафіксовано критично низький рівень холінестерази. Цей показник разом із іншими симптомами чітко свідчив про отруєння інгібіторами холінестерази, що підтвердили медики в Німеччині.