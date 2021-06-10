Італія офіційно схвалила прагнення України вступити в Євросоюз і запевнила у своїй всебічній підтримці
- Автор:
- Катерина Кадакова
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МЗС Італії
Італія повною мірою підтримує вступ України в Євросоюз.
Про це заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 10 червня.
«Хочу чітко наголосити на тому, що Італія визнає європейські прагнення України і буде всебічно підтримувати її на цьому шляху», — сказав італійський міністр.
За словами Ді Майо, Італія пишається тим, що підтримала Асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму.
«Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці домовленості», — наголосив він і запевнив, що зміцнення відносин між Україною та Брюсселем є важливим для обох сторін.
Глава МЗС Італії додав, що його країна підтримує і цінує досягнення України щодо партнерства з НАТО, в плані всіх наявних інструментів і механізмів.
«Це та рушійна сила, яка має збільшити внутрішню міць і обороноспроможність вашої країни», — вважає він.
Водночас український міністр зазначив, що під час зустрічі з Ді Майо вони обговорили, як Італія може додатково посприяти євроатлантичній інтеграції України.
Окремо глава МЗС Італії підтвердив підтримку територіальної цілісності України, засудження анексії Криму Росією, а також запровадження проти РФ санкцій.
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