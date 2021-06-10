В Україні зробили вже 1,5 мільйона щеплень від коронавірусу, за минулу добу вакцинували 55,5 тисячі людей
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Tim Reckmann / Flickr
В Україні за минулу добу, 9 червня, від коронавірусу вакцинували 55 573 людей, загальна кількість щеплень від початку кампанії — 1 545 019.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.
За даними МОЗ, у середу першу дозу отримали 36 498 людей, повністю імунізовані — 19 075 українців.
Найбільше щеплень за добу зробили вакциною CoronaVac — 22 618, AstraZeneca — 16 492, Pfizer і BioNTech — 16 093.
Станом на 9 червня працювали 616 пунктів щеплення та 516 мобільних бригад.
У листі очікування вакцинації від COVID-19 нині перебувають 666 470 людей.
Загалом в Україні від початку вакцинальної кампанії щепили 1 364 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 364 566 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 180 453 українці (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- 9 червня до України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.
- До кінця року Україна повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 мільйони доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.