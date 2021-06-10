В Україні зробили вже 1,5 мільйона щеплень від коронавірусу, за минулу добу вакцинували 55,5 тисячі людей

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Tim Reckmann / Flickr

В Україні за минулу добу, 9 червня, від коронавірусу вакцинували 55 573 людей, загальна кількість щеплень від початку кампанії — 1 545 019.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, у середу першу дозу отримали 36 498 людей, повністю імунізовані — 19 075 українців.

Найбільше щеплень за добу зробили вакциною CoronaVac — 22 618, AstraZeneca — 16 492, Pfizer і BioNTech — 16 093.

Станом на 9 червня працювали 616 пунктів щеплення та 516 мобільних бригад.

У листі очікування вакцинації від COVID-19 нині перебувають 666 470 людей.

Загалом в Україні від початку вакцинальної кампанії щепили 1 364 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 364 566 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 180 453 українці (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).