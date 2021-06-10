Байден пообіцяв на переговорах із Путіним попередити його про наслідки втручання у справи інших країн

Новини

Kelly Kline / Flickr

Президент США Джо Байден має намір заявити президенту Росії Володимиру Путіну під час зустрічі, яка запланована на 16 червня у Женеві, про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадати про наслідки таких дій.

Про це він заявив під час виступу перед американськими військовими на базі у Великій Британії, куди прилетів ввечері у середу, 9 червня.

«Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу», — сказав Байден.

За його словами, США не шукають конфлікту з РФ, «однак США дадуть потужну і значиму відповідь на шкідливі дії російського уряду».

Також Байден зазначив, що ясно дасть зрозуміти Путіну, що «не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси».

Водночас президент США запевнив, що хоче налагодити «стабільні та передбачувані відносини» з РФ, зокрема налагодивши діалог із питання стратегічної стабільності.

«Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання», — наголосив він.