Байден пообіцяв на переговорах із Путіним попередити його про наслідки втручання у справи інших країн
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Kelly Kline / Flickr
Президент США Джо Байден має намір заявити президенту Росії Володимиру Путіну під час зустрічі, яка запланована на 16 червня у Женеві, про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадати про наслідки таких дій.
Про це він заявив під час виступу перед американськими військовими на базі у Великій Британії, куди прилетів ввечері у середу, 9 червня.
«Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу», — сказав Байден.
За його словами, США не шукають конфлікту з РФ, «однак США дадуть потужну і значиму відповідь на шкідливі дії російського уряду».
Також Байден зазначив, що ясно дасть зрозуміти Путіну, що «не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси».
Водночас президент США запевнив, що хоче налагодити «стабільні та передбачувані відносини» з РФ, зокрема налагодивши діалог із питання стратегічної стабільності.
«Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання», — наголосив він.
- Раніше у Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч Путіна та Байдена — вона відбудеться 16 червня у Швейцарії. Байден раніше заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.
- 7 червня Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. У ній він просив НАТО надати покроковий план для членства України з чіткими датами. Байден запросив Зеленського в Білий дім у липні цього року.