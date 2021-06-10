Дослідження: Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти різних штамів коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Bicanski / Pixino
Вакцина від коронавірусу компанії Johnson & Johnson виявилася ефективною проти різних штамів коронавірусу навіть попри те, що імунна відповідь організму знижувалася.
Такі дані дослідження Гарвардського університету, пише The Hill.
Учені вивчала імунну реакцію 20 добровольців у віці від 18 до 55 років. Усі вони отримали однодозову вакцину Johnson & Johnson.
За результатами дослідження, у добровольців, які були заражені штатом Beta (південноафриканським), утворювалося в 5 разів менше антитіл аніж у тих, хто був заражений основним штатом.
У добровольців, які були заражені штатом Gamma (бразильським), вироблялося у 3,3 рази менше антитіл.
Але вчені запевняють, що імунна відповідь організму та наявність T-клітин були «в основному збережені». Це означає, що вакцина буде ефективною і проти цих штамів коронавірусу.
- Європейське агентство з лікарських засобів виявило можливий звʼязок між вакциною Johnson & Johnson і появою тромбів у людей, які отримали щеплення нею.
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