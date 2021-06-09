Європарламент погодив запровадження COVID-паспортів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Європарламент погодив запровадження COVID-сертифікатів, які мають посприяти вільному руху між країнами Євросоюзу та Шенгенської зони.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Тепер ці регламенти ще має остаточно затвердити Рада ЄС. Ковідні сертифікати почнуть діяти в усіх країнах Євросоюзу та Шенгенської зони з 1 липня. При цьому деякі держави вже почали їх видавати.
Сертифікати підтверджуватимуть вакцинацію проти коронавірусу, негативний тест на COVID-19 або ж наявність імунітету до цієї хвороби.
Сертифікати видаватимуть обовʼязково тим, хто вакцинувався однією з чотирьох зареєстрованих у Євросоюзі вакцин: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. При цьому кожна держава ЄС чи Шенгену матиме змогу видавати сертифікати для вакцин, рекомендованих ВООЗ, або ж допущених до використання в окремих країнах обʼєднання.
Як негативні визнаватимуться лише ПЛР-тести та тести антиген. Наявність імунітету можна буде підтвердити лише позитивним ПЛР-тестом. Ковідний сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після такого позитивного результату і діятиме він 180 днів.
COVID-сертифікати ЄС будуть безкоштовними. Їх можна буде отримати як у електронній, так і в паперовій формі. Головним їхнім елементом буде QR-код, за допомогою якого перевірятиметься автентичність сертифікату. Передбачається й визнання сертифікатів, які видаватимуть треті країни, якщо вони відповідатимуть критеріям європейських сертифікатів.
- Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які отримали щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них — вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm і Sinovac. Російських вакцин «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» у цьому переліку немає.
- З 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому, Міністерство охорони здоровʼя заявило про готовність вже зараз видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.