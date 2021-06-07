Офіс президента: Байден ще може зупинити реалізацію «Північного потоку — 2», це важливіше за карʼєру ексглави «Нафтогазу» Коболєва

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Офіс президента України / Facebook

Президент Володимир Зеленський надзвичайно активно працює на зовнішніх політичних ринках і доводить субʼєктність України, просуваючи аргументи з різних питань глобального порядку.

Про це «Бабелю» повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи інтервʼю Зеленського виданню Axios.

«Деякі агресивні учасники політичного життя в нашій країні намагаються підвʼязати свої особисті карʼєрні вигоди під рішення такого стратегічного питання, як будівництво «Північного потоку — 2». Це точно більше, ніж карʼєра, скажімо, ексглави «Нафтогазу» Коболєва або будь-яке інше конʼюнктурне питання. Хоча добре відомо, що багатьом нашим відставникам байдужі профіти для країни», — заявив він.

За словами Подоляка, Зеленський використовує всі інструменти, щоб актуалізувати тему газопроводу для американських і європейських політиків.

«Тема будівництва «Північного потоку — 2» не повинна бути суто кабінетною, суто політичною. Це те, про що має бути розмова і за участю журналістів, і за участю представників громадянського суспільства. Щоб ні в кого в політиці не було ілюзії, що реалізація цього проєкту минеться без наслідків. Зокрема, і цю тему було б справедливо обговорити на переговорах між президентами України і США перед тим, як відбудеться саміт лідерів Америки і Росії», — наголосив радник глави ОП.

Водночас Подоляк зауважив, що закінчення будівництва «Північного потоку — 2» абсолютно точно доводить, «наскільки велика дистанція між тим, що говорять західні політики, і тим, що вони роблять».

«Зараз вирішальний момент, коли президент Байден ще може застосувати наявні у нього інструменти для того, щоб зупинити реалізацію «Північного потоку — 2». Чи зробить він це? Ціна відповіді на це запитання дуже висока. Це не тільки загроза для України як транзитера російського газу, не тільки ослаблення стримувань для Росії, які не дозволяють розширити агресію проти України та інших країн Східної Європи, але це і вибір — переможе чи програє Захід у протистоянні з Росією», — додав він.