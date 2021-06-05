У «Слузі народу» відреагували на критику проєкту Зеленського окремими політиками: Підіграють олігархам

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Кузьмін Олександр / УНІАН

У президентській фракції «Слуга народу» вважають, що реакція окремих політиків і представників великого бізнесу на законопроєкт про деолігархізацію говорить про те, що для багатьох із них він є «незручним».

Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі Інтерфакс-Україна.

«Ми всі побачили першу реакцію — впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи — мало не основа демократії в країні. Але хто, як не олігархи, підтримували Януковича свого часу? Влада Януковича була найвищим вираженням олігархічної моделі в українській політиці. Всі бачили, чим це закінчилося», — сказав Арахамія.

За його словами, ухвалити цей законопроект буде нелегко через опір певних кіл, але парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.

Глава фракції також припустив, що до законопроєкту пододадуть «тисячі поправок». «Можуть бути й альтернативні законопроекти. Але в підсумку ми пройдемо цей шлях і ухвалимо цей важливий закон», — додав він.

Водночас Арахамія порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки — хто в країні підіграє олігархам.

У свою чергу голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що вже тепер «відчутна підтримка ідей законопроєкту пересічними громадянами України в усіх регіонах країни».