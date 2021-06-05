Індія замовила 300 млн доз несертифікованої вакцини від коронавірусу, щоб пришвидшити щеплення населення

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Matt Allworth / Flickr

Уряд Індії на тлі другої хвилі пандемії коронавірусу у країні замовив 300 мільйонів доз вітчизняної вакцини від компанії Biological E, яка тільки проходить випробування.

Про це повідомляє BBC.

Вакцина індійської компанії проходить третій етап випробувань. Але в уряді підкреслюють, що під час перших двох препарат показав «багатонадійні результати». Сума контракту становить $206 мільйонів.

Це перший випадок, коли Індія замовляє вакцину, яка не пройшла сертифікацію навіть за прискореною процедурою. Таке рішення пояснюють тим, що влада хоче прискорити кампанію вакцинації.

Досі в країні зробили трохи більше 220 млн щеплень — менше ніж 15% з 1,4 млрд жителів країни отримали хоча б одну дозу вакцини.

Тепер в Індії щеплення роблять трьома вакцинами — Covishield виробництва Індійського інституту сироватки, Covaxin індійської компанії Bharat Biotech і російським «Супутником V».