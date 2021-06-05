Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року. Експрезидент США назвав рішення «цензурою» і «образою мільйонів людей»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Jackie Ramirez / Pixabay
Блокування акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа в соціальних мережах Facebook та Instagram триватиме два роки, починаючи з 7 січня 2021 року.
Про це 4 червня повідомив віцепрезидент Facebook у міжнародних справах і звʼязків із громадськістю Нік Клегг у своєму блозі.
«Ми призупиняємо його облікові записи на два роки, починаючи з дати першого призупинення 7 січня цього року», — заявив він.
За словами Клегга, таке рішення ухвалили у зв’язку з критикою ради з нагляду за контентом у Facebook «безстрокового» блокування акаунтів Трампа після заворушень у Капітолії у січні, яка заявила, що «для Facebook недоречно впроваджувати невизначене покарання у вигляді призупинення акаунтів на невизначений термін».
«Сьогодні ми оголошуємо про нові протоколи правозастосування, які використовуватимуться в таких виняткових випадках, як цей, і підтверджуємо тимчасові санкції відповідно до цих протоколів, які ми застосовуємо саме до акаунта пана Трампа», — додав Клегг.
На думку Facebook, дії Трампа є «серйозним порушенням наших правил, які заслуговують найвищого покарання, відповідно до нових протоколів про примусове виконання».
Також у компанії зазначили, що два роки усунення від використання соціальних мереж є досить тривалим терміном для «гарантування безпечного періоду часу після актів підбурювання» і «для стримування пана Трампа й інших від вчинення таких серйозних порушень у майбутньому».
Водночас у разі повторного порушення після зняття обмежень до Трампа буде застосовано певні санкції, «аж до видалення його сторінок і акаунтів назавжди».
Експрезидент США Дональд Трамп вже відреагував на рішення Facebook і назвав його «цензурою» і «образою мільйонів людей».
«Рішення Facebook — це образа рекордних 75 мільйонів людей, плюс багатьох інших, хто голосував за мене на підтасованих президентських виборах 2020 року. Не можна, щоб їм зійшла з рук ця цензура й замовчування, а ми, врешті-решт, переможемо. Наша країна не може більше терпіти це насильство», — заявив він, передає AFP.
- 7 січня соціальні мережі Facebook і Twitter тимчасово заблокували облікові записи Дональда Трампа після того, як його прихильники штурмували будівлю Капітолія на знак протесту проти виборів. Блокування стосується й Instagram — соцмережа належить Facebook.
- 8 січня соціальна мережа Twitter після штурму будівлі Капітолію назавжди заблокувала акаунт Трампа.
- Заворушення призвели до загибелі п’яти осіб. Згідно зі звітом поліції перед Конгресом США, правоохоронці знали про підготовку до штурму Капітолія заздалегідь, проте не змогли забезпечити його захист. Двоє працівників поліції, які стримували прибічників Трампа під час штурму, після заворушень у столиці вчинили самогубство.