Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року. Експрезидент США назвав рішення «цензурою» і «образою мільйонів людей»

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Jackie Ramirez / Pixabay

Блокування акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа в соціальних мережах Facebook та Instagram триватиме два роки, починаючи з 7 січня 2021 року.

Про це 4 червня повідомив віцепрезидент Facebook у міжнародних справах і звʼязків із громадськістю Нік Клегг у своєму блозі.

«Ми призупиняємо його облікові записи на два роки, починаючи з дати першого призупинення 7 січня цього року», — заявив він.

За словами Клегга, таке рішення ухвалили у зв’язку з критикою ради з нагляду за контентом у Facebook «безстрокового» блокування акаунтів Трампа після заворушень у Капітолії у січні, яка заявила, що «для Facebook недоречно впроваджувати невизначене покарання у вигляді призупинення акаунтів на невизначений термін».

«Сьогодні ми оголошуємо про нові протоколи правозастосування, які використовуватимуться в таких виняткових випадках, як цей, і підтверджуємо тимчасові санкції відповідно до цих протоколів, які ми застосовуємо саме до акаунта пана Трампа», — додав Клегг.

На думку Facebook, дії Трампа є «серйозним порушенням наших правил, які заслуговують найвищого покарання, відповідно до нових протоколів про примусове виконання».

Також у компанії зазначили, що два роки усунення від використання соціальних мереж є досить тривалим терміном для «гарантування безпечного періоду часу після актів підбурювання» і «для стримування пана Трампа й інших від вчинення таких серйозних порушень у майбутньому».

Водночас у разі повторного порушення після зняття обмежень до Трампа буде застосовано певні санкції, «аж до видалення його сторінок і акаунтів назавжди».

Експрезидент США Дональд Трамп вже відреагував на рішення Facebook і назвав його «цензурою» і «образою мільйонів людей».

«Рішення Facebook — це образа рекордних 75 мільйонів людей, плюс багатьох інших, хто голосував за мене на підтасованих президентських виборах 2020 року. Не можна, щоб їм зійшла з рук ця цензура й замовчування, а ми, врешті-решт, переможемо. Наша країна не може більше терпіти це насильство», — заявив він, передає AFP.