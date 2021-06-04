Секретар РНБО Данілов анонсував нові закони про деолігархізацію: З’являться через два тижні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Юлія Вебер / «Бабель»
Законопроєкт президента Володимира Зеленського «про олігархів» — лише початок, решта законодавчих актів мають зʼявитися через два тижні.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час брифінгу за результатами засідання РНБО.
«Президент вимагає, щоб законопроєкт про олігархів був ухвалений якнайшвидше. Закон про олігархів — це первинна частина ряду законодавчих актів. Президент дав доручення відповідним органам. Через два тижні ви побачите наступні законопроєкти в цій площині», — наголосив він.
За словами Данілова, йдеться про 11 нормативно-правових актів, зокрема і законів.
«Цей закон — це перша ластівка в ланцюжку законів, які мають покласти край олігархічно-економічній системі, яка до цього часу існує в нашій країні. Наголошую, це перший закон, але він не є останній», — додав секретар РНБО.
- 2 червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а у разі контакту з ними офіційні особи повинні подавати «декларацію».
- Рінат Ахметов заявив, що не вважає себе олігархом, і буде здивований, якщо потрапить до реєстру. Він називає себе «найбільшим українським інвестором».
- Ігор Коломойський висловив готовність виконувати «закон про олігархів» у разі потрапляння до відповідного реєстру. «Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. [...] Я, великою мірою, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. [...] Костюм пошию і нашию на нього зірку «Олігарх».