Секретар РНБО Данілов анонсував нові закони про деолігархізацію: З’являться через два тижні

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Юлія Вебер / «Бабель»

Законопроєкт президента Володимира Зеленського «про олігархів» — лише початок, решта законодавчих актів мають зʼявитися через два тижні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

«Президент вимагає, щоб законопроєкт про олігархів був ухвалений якнайшвидше. Закон про олігархів — це первинна частина ряду законодавчих актів. Президент дав доручення відповідним органам. Через два тижні ви побачите наступні законопроєкти в цій площині», — наголосив він.

За словами Данілова, йдеться про 11 нормативно-правових актів, зокрема і законів.

«Цей закон — це перша ластівка в ланцюжку законів, які мають покласти край олігархічно-економічній системі, яка до цього часу існує в нашій країні. Наголошую, це перший закон, але він не є останній», — додав секретар РНБО.