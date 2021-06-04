Кулеба: Лукашенку «буде боляче», якщо бойовикам «ЛНР» дозволять допитати Протасевича

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про наслідки для білоруської влади, якщо вона дозволить бойовикам «ЛНР» допитати затриманого ексголовного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

«Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли мова йде про Білорусь, з якою у нас багато зв’язків. Зокрема, і економічних», — сказав міністр.

Кулеба додав, що Україна «не прощає неповаги» до своєї територіальної цілісності, підкресливши, що офіційний Київ при цьому не хоче політичної або торгової війни з Білоруссю.

«Це близька нам країна, ми турбуємося про білоруський народ. Але Лукашенко не залишає нам вибору, штовхаючи нас постійно до того, щоб ми реагували на його дії», — резюмував міністр.