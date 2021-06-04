Кулеба: Лукашенку «буде боляче», якщо бойовикам «ЛНР» дозволять допитати Протасевича
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про наслідки для білоруської влади, якщо вона дозволить бойовикам «ЛНР» допитати затриманого ексголовного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».
«Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли мова йде про Білорусь, з якою у нас багато зв’язків. Зокрема, і економічних», — сказав міністр.
Кулеба додав, що Україна «не прощає неповаги» до своєї територіальної цілісності, підкресливши, що офіційний Київ при цьому не хоче політичної або торгової війни з Білоруссю.
«Це близька нам країна, ми турбуємося про білоруський народ. Але Лукашенко не залишає нам вибору, штовхаючи нас постійно до того, щоб ми реагували на його дії», — резюмував міністр.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 26 травня Комітет державної безпеки Білорусі офіційно звинуватив Протасевича в тому, що він воював на Донбасі в українському полку «Азов». На це одразу відреагував засновник полку «Азов» та його перший командир Андрій Білецький. Він підтвердив, що Протасевич справді був на Донбасі разом з його полком, але працював там як журналіст.
- 27 травня у «ЛНР» порушили справу щодо Протасевича, а 1 червня бойовики звернулися до Лукашенка з проханням передати опозиціонера для «слідчих дій». У відповідь самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти, щоб представники «ЛНР» допитали Протасевича.