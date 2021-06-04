Ціна біткоїну впала на майже $3 тисячі. Знову (можливо) винен Маск і його меми

Новини

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск ймовірно в черговий раз обвалив вартість криптовалюти постом у Twitter. Вранці 4 червня ціна біткоїна впала на майже $3 тисячі до $36,5 тис.

Різке зниження котирувань було одразу ж після публікації Маском мема. Він виклав зображення про пару і пісні гурту Linkin Park з хештегом Bitcoin і емодзі розбитого серця. У цей момент криптовалюта в ціні майже досягала $40 тис, але після мему почався обвал.

Цікаво, що Маск через годину опублікував ще один мем, який є прямою відсилкою до падіння ціни криптовалюти.

Станом на 14:00 за Києвом, біткоїн коштує $36,7 тис.