Ціна біткоїну впала на майже $3 тисячі. Знову (можливо) винен Маск і його меми
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск ймовірно в черговий раз обвалив вартість криптовалюти постом у Twitter. Вранці 4 червня ціна біткоїна впала на майже $3 тисячі до $36,5 тис.
Різке зниження котирувань було одразу ж після публікації Маском мема. Він виклав зображення про пару і пісні гурту Linkin Park з хештегом Bitcoin і емодзі розбитого серця. У цей момент криптовалюта в ціні майже досягала $40 тис, але після мему почався обвал.
Цікаво, що Маск через годину опублікував ще один мем, який є прямою відсилкою до падіння ціни криптовалюти.
Станом на 14:00 за Києвом, біткоїн коштує $36,7 тис.
- У лютому Tesla вклала $1,5 мільярда в біткоїни. Ілон Маск ці вкладення не оцінив, але в кінці березня оголосив про продаж автомобілів Tesla за біткоїни, піднявши курс криптовалюти. 13 травня Маск повідомив, що Tesla зупинила прийом біткоїнів у якості оплати через вплив на екологію. Криптовалюта втратила в ціні 15%. Вже 17 травня Маск знову обвалив курс біткоїна одним твітом про Tesla.
- Сам Ілон Маск активно просуває жартівливу криптовалюту Dogecoin. Він кілька разів піднімав її вартість, але обвалив після появи у шоу Saturday Night Live у ролі ведучого й учасника скетчів. Він визнав її «лохотроном». Маск після шоу втратив $20 мільярдів.