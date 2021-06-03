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Пресслужба Кабінету міністрів України

Україна та Грузія домовилися про взаємне визнання паспортів вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Кабінет міністрів.

Під час робочого візиту до Грузії прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з очільником уряду Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Під час зустрічі сторони торкнулися питання активізації туризму між Україною та Грузією та домовилися про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

«Спрощення умов в’їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприяє активізації туризму. Уряд України також зацікавлений у збільшенні потоку грузинських туристів. Взаємне визнання документів про вакцинацію має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами», — зазначив Шмигаль.

Сторони також домовилися провести до кінця цього року десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.