Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Гонтар Володимир / УНІАН
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак заочно обрав запобіжний захід для колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета — тримання під вартою.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
Як зазначається, оскільки Дубілет перебуває не в Україні та оголошений у міжнародний розшук, запобіжний захід йому призначили заочно «до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження».
Також у ЦПК уточнили, що таке рішення суду означає, що підозра, яка була пред’явлена Дубілету, є повністю обґрунтованою, а повідомили про неї згідно з нормами кримінального процесуального законодавства.
- Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 мільярда гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом у справі пʼять підозрюваних.
- 22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям державного ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, повʼязаної з банком.