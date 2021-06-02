Суд не задовольнив позов ексголови правління ПриватБанку Дубілета про незаконність націоналізації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
Господарський суд Києва закрив провадження за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, який просив визнати націоналізацію незаконною.
Про це пише Інтерфакс.
Дубілет подав позов до ПриватБанку, Міністерства фінансів і Фонду гарантування вкладів щодо визнання недійсним договору про придбання державою акцій банку, тобто про його націоналізацію.
Підставою для відмови в задоволенні позову для суду став так званий «антиколомойський закон», який забороняє повертати банки колишнім власникам.
У самому ПриватБанку повідомили, що це перше судове рішення Господарського суду серед близько 50 справ, ініційованих колишніми власниками банку, в якому було застосовано «антиколомойський закон».
- ПриватБанк вважає, що колишні власники банку Коломойський і Боголюбов відмили майже $800 мільйонів. У травні 2019 року керівництво банку подало позов проти Коломойського і Боголюбова в Канцелярський суд штату Делавер. ПриватБанк заявив про мільярдні збитки і стверджував, що бізнесмени за гроші банку скуповували нерухомість в штатах Огайо, Техас, Флорида та Кентуккі.
- Верховний суд Ізраїлю розблокував розгляд позову ПриватБанку до колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. ПриватБанк звинувачує Коломойського та Боголюбова у привласненні $600 мільйонів, які вивели через ізраїльський Банк Дисконт у період 2007—2011 років.