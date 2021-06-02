Зеленський вніс у Раду законопроєкт про деолігархізацію

Новини

Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначимо, Зеленський визначив проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» як невідкладний.

Наразі на сайті відсутній текст документа.