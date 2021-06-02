Зеленський вніс у Раду законопроєкт про деолігархізацію
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Зазначимо, Зеленський визначив проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» як невідкладний.
Наразі на сайті відсутній текст документа.
- Після засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня Зеленський заявив, що запропонував розробити спеціальний законопроєкт про статус олігархів. За його словами, цей документ «перетворюватиме олігархів на звичайних бізнесменів». Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що до переліку можуть потрапити 13 осіб.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що цей законопроєкт базуватиметься на антитрастовому законі Сполучених Штатів.
- Віцеспікер Руслан Стефанчук розповідав, що в законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто саме є олігархом. Серед них називав фінансові параметри та вплив на політичне життя.