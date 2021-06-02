Прогноз погоди на 3 червня: до +21 °С, схід та південь накриють грози

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People in the rain / Getty Images

У четвер, 3 червня, у південних, східних та центральних областях України очікується нестійка, волога погода, можливі грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, на решті території, а також у Вінницькій області, мінлива хмарність, опадів не передбачається.

До того ж в Укргідрометцентрі прогнозують зростання температурних показників — вже найближчими днями в Україні потеплішає.

Синоптики прогнозують вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С; у Карпатах вночі +1...+6 °С, вдень +5...+10 °С. Вітер північно-східний, 7—12 м/с, подекуди пориви 15—20 м/с (окрім західних областей).

У Києві та в Київській області буде мінлива хмарність, вітер північно-східний, 7—12 м/с, вночі подекуди пориви 15—18 м/с. Температура вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С. Істотних опадів не очікують.

Окремо в Укргідрометцентрі попередили про значні дощі в ніч проти 3 червня у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях.