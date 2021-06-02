Білорусь заявила, що не рекомендує міжнародним рейсам літати над Україною і звернеться в ICAO

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Andrew Milligan sumo / flickr

Білорусь обурена рішенням України припинити авіасполучення з нею і збирається звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Водночас Мінськ заявив, що не рекомендує міжнародним рейсам літати над Україною.

Про це йдеться в заяві Департаменту з авіації Міністерства транспорту Білорусі.

«Ухвалене Україною в односторонньому порядку рішення […] порушує положення Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року і угоди між урядом Білорусі та урядом України про повітряне сполучення 1995 року, які забороняють дискримінацію іноземних повітряних суден за національною ознакою», — заявили у відомстві.

Там вважають, що заборона на польоти є «порушенням Україною міжнародно-правових зобовʼязань». «Білорусь має намір звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших держав», — додали в Мінтрансі.

Крім того, у заяві наголосили, що білоруська авіаційна влада «не рекомендує іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України». «Виникають сумніви в достатності забезпечення Україною безпеки польотів і авіаційної безпеки», — заявили у відомстві.

Також там дорікнули Україні та іншим країнам за «мовчання» щодо ситуації з рейсом авіакомпанії Ryanair, який цього тижня був змушений зробити посадку в Берліні через повідомлення про бомбу.