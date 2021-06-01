Франція і Німеччина підписали спільну декларацію: заявили про важливість виконання Мінських домовленостей і звинуватили Росію в порушеннях

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Alexei Nikolsky \ TASS via Getty Images

Франція і Німеччина заявили про важливість виконання Мінських угод і висновків Паризького саміту для врегулювання ситуації на Донбасі, а також розкритикували Росію за порушення домовленостей.

Про це йдеться у спільній німецько-французькій декларації, опублікованій після зустрічі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона 31 травня.

«У світлі недавньої напруженості ми підкреслюємо важливість виконання Мінських угод і висновків Паризького саміту в грудні 2019 роки для життєздатного врегулювання конфлікту на сході України, ми віддані справі досягнення цієї мети в нормандському форматі», — наголошується у документі.

До того ж сторони запевнили, що віддають належне різним діям ОБСЄ на місцях.

Водночас Франція та Німеччина констатували «невирішені проблеми щодо Росії», включаючи дестабілізаційну поведінку і неодноразові порушення міжнародного права. Вони запевнили, що все це позначається на відносинах країн і вимагає рішучого рішення.

«Однак ми підтверджуємо нашу прихильність продовженню діалогу з Росією на основі загальних принципів ЄС і вибіркової участі в галузях, що становлять спільний інтерес», — зазначається в декларації.

Окремо Франція та Німеччина прокоментували примусову посадку літака Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича.

«Ми рішуче засуджуємо перенаправлення білоруським режимом рейсу Ryanair до Мінська 23 травня 2021 року і вимагаємо негайного звільнення Романа Протасевича і Софії Сапеги. Ми вітаємо швидку і рішучу відповідь Ради Європи. З огляду на політичну ситуацію в Білорусі, ми знову закликаємо до дострокових президентських виборів, звільнення всіх політичних вʼязнів і припинення насильства проти білоруського народу», — йдеться у документі.