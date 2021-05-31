«Альянс готовий захищати союзників». У НАТО відповіли Росії на плани створити нові військові частини біля західних кордонів

Новини

NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий захищати своїх союзників від Росії. Так він відповів на озвучені Міноборони РФ плани створити 20 нових військових частин на кордонах з Україною і країнами Балтії.

Про це він заявив нас онлайн-брифінгу.

«Те, що ми бачимо, — це модель поведінки РФ, у рамках якої Росія останніми роками потужно інвестує в нові військові можливості. Але не тільки це. Росія виявилася готовою застосувати військову силу проти сусідів [...]. Це одна з причин, чому НАТО останніми роками підвищило готовність своїх сил. Ми демонструємо готовність захищати наших союзників», — заявив генсек.

Столтенберг підкреслив, що в НАТО не готуються до наступу і завжди вживають виключно оборонні заходи.