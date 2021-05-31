СБУ перенесла допит Порошенка у справі Медведчука — Козака. Про це просили його адвокати

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Служба безпеки України викликала на допит 31 травня пʼятого президента, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка як свідка у кримінальній справі Віктора Медведчука і Тараса Козака, але слідчу дію перенесли.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі «Українській правді».

Порошенка викликали на допит в СБУ, який мав відбутися 31 травня о 15:00. Але, як зазначили в спецслужбі, на прохання його адвокатів, допит перенесли на іншу дату цього тижня. У СБУ поки не називають нову дату.

Порошенка викликали як свідка у кримінальному провадженні за підозрою Медведчука і Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).

«Підкреслюємо, що виклик Порошенка відбувся виключно з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження», — наголосив речник СБУ.

Нагадаємо, СБУ 27 травня повідомила, що Порошенко не з’явився на допит в СБУ. Його соратник Юрій Бірюков уточнив, що той поїхав на передову віддавати батальйонний комплект камер спостереження.