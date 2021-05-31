США з 3 червня запроваджують санкції проти девʼяти білоруських підприємств

Новини

Win McNamee / Staff

США введуть санкції проти девʼяти підприємств Білорусі через примусову посадку у Мінську літака Ryanair з ексголовним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«3 червня 2021 року Сполучені Штати знову введуть повні блокуючі санкції стосовно девʼяти білоруських державних підприємств, які раніше отримали пільги за низкою генеральних ліцензій Міністерства фінансів», — заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

У підсумку громадянам США заборонять брати участь в угодах з цими організаціями, в угодах, що стосуються їхньої власності або майнових інтересів. Водночас раніше Мінфін і Держдепартамент США вже оголошували про відновлення режиму санкції стосовно девʼяти державних підприємств Білорусі.

До «чорного списку» Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) повертаються «Белнефтехим», «Нафтан», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска» і «Полоцк стекловолокно».

OFAC повідомило, що ліцензія, яка скасувала санкції проти цих підприємств у 2006 році, анулюється, американським юридичним і фізичним особам наказано за 45 днів згорнути всі операції з цими білоруськими контрагентами.