Партія Саакашвілі увійде до складу парламенту Грузії після семи місяців бойкоту. Але не підписуватиме угоди про вихід з політичної кризи
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Парламент Грузії
Найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух», заснована експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі, припиняє бойкот парламенту.
Про це заявив під час брифінгу голова партії Никанор Мелія, повідомляється на порталі «Новости-Грузия».
«Ми будемо боротися з ним [лідером провладної партії «Грузинська мрія» Бідзіною Іванішвілі] всюди, чи то в залі засідань парламенту, комітетах, залах Верховної ради Аджарії», — сказав він.
Водночас «Єдиний національний рух» відмовився приєднатися до угоди «Майбутній шлях Грузії», ініціатором якої був голова Євроради Шарль Мішель.
«Ми вирішили не підписувати документ, запропонований європейськими посередниками. Звичайно ж, з інших питань ми будемо повністю залучені до виконання законодавчих питань від самого початку, і ми будемо боротися разом з іншими опозиційними партіями», — наголосив Мелія.
Причиною відмови від підписання документа політик назвав те, що один із пунктів «категорично неприйнятний» для партії. Він не уточнив, який саме пункт. Найімовірніше, йдеться про амністію у справі щодо протестів у червні 2019 року.
- 30 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Лідером стала провладна партія «Грузинська мрія» з результатом у понад 48%, у блоку Саакашвілі — удвічі менше. Водночас ще 30 мандатів отримали депутати в мажоритарних округах.
- Після цього альянс грузинських опозиційних партій, незгодних з офіційними результатами виборів, заявив про бойкот роботи парламенту. Вони відмовлялися визнавати результати та планували щоденні протести аж до того моменту, коли будуть призначені перевибори.
- Врешті 19 квітня парламентські партії у Грузії підписали угоду про врегулювання політичної кризи. Посередником у цьому був Європейський Союз. Відповідно до домовленостей, «Грузинська мрія» на місцевих виборах восени 2021 року має набрати щонайменше 43% голосів — інакше у 2022 році оголосять про проведення дострокових парламентських виборів. Натомість усі інші партії зобов’язуються припинити бойкот парламенту.