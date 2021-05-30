Глава МЗС Ізраїлю вперше за 13 років прибув до Єгипту на переговори

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Twitter / Gabi Ashkenazi

Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі в неділю, 30 травня, прибув до Каїру, щоб обговорити встановлення постійного режиму припинення вогню з ХАМАС, механізм надання гуманітарної допомоги та відновлення сектора Гази.

Це перший за 13 років візит глави ізраїльського зовнішньополітичного відомства в Єгипет, повідомив міністр на своїй сторінці у Twitter.

Після зустрічі, яка відбулася на запрошення міністра закордонних справ Єгипту Самеха Шукрі, Ашкеназі заявив, що під час переговорів співрозмовники домовилися про посилення економічної та торгової співпраці, включаючи відновлення прямих рейсів між Ізраїлем та Єгиптом.

«Єгипет є важливим регіональним союзником, який прагне безпеки та стабільності, підтримки та розширення миру в регіоні. Нам усім потрібно діяти, щоби запобігти зміцненню екстремістських елементів, які загрожують регіональній стабільності, та забезпечити повернення додому зниклих безвісти та ув’язнених, яких утримує ХАМАС», — наголосив ізраїльський міністр.