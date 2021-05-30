Глава МЗС Ізраїлю вперше за 13 років прибув до Єгипту на переговори
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Twitter / Gabi Ashkenazi
Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі в неділю, 30 травня, прибув до Каїру, щоб обговорити встановлення постійного режиму припинення вогню з ХАМАС, механізм надання гуманітарної допомоги та відновлення сектора Гази.
Це перший за 13 років візит глави ізраїльського зовнішньополітичного відомства в Єгипет, повідомив міністр на своїй сторінці у Twitter.
Після зустрічі, яка відбулася на запрошення міністра закордонних справ Єгипту Самеха Шукрі, Ашкеназі заявив, що під час переговорів співрозмовники домовилися про посилення економічної та торгової співпраці, включаючи відновлення прямих рейсів між Ізраїлем та Єгиптом.
«Єгипет є важливим регіональним союзником, який прагне безпеки та стабільності, підтримки та розширення миру в регіоні. Нам усім потрібно діяти, щоби запобігти зміцненню екстремістських елементів, які загрожують регіональній стабільності, та забезпечити повернення додому зниклих безвісти та ув’язнених, яких утримує ХАМАС», — наголосив ізраїльський міністр.
- Із 10 до 20 травня між Ізраїлем і сектором Гази тривала «ракетна війна». ХАМАС і «Ісламський джихад» почали масовані ракетні удари на тлі сутичок в Єрусалимі біля мечеті Аль-Акса. Ізраїль у відповідь почав операцію «Страж стіни» із застосуванням наземних сил. За 10 днів загинули приблизно 248 палестинців і 12 ізраїльтян.
- Причиною конфлікту між Ізраїлем і сектором Гази стало виселення палестинських сімей з Єрусалиму на користь єврейських. Рішення ізраїльського уряду викликало хвилю протестів, під час яких постраждали сотні людей, а 10 травня ХАМАС почав ракетний обстріл Ізраїлю.
- 21 травня Ізраїль та ХАМАС оголосили про припинення вогню. Перемир’я відбулося завдяки посередництву Єгипту. Після цього Єгипет запросив представників Ізраїлю, ХАМАСу та Палестинської автономії на переговори у Каїр.