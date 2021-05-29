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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Вʼєтнамі та Франції виявили дві нові мутації коронавірусу.

Як повідомляє VnExpress, міністр охорони здоровʼя Вʼєтнаму Нгуєн Тхань Лонг заявив, що виявлено гібридний варіант COVID-19 — з ознаками «британського» і «індійського» штамів. Його діагностували 28 травня одночасно у кількох людей. Зазначається, що гібридний штам набагато більш заразний і легко передається через повітря.

У Франції виявлено родича «британського» варіанту, який вже отримав назву 20I/484Q.

DW пише, що до 27 травня штам підтвердили у 37 осіб, більшість з яких є мешканцями комуни Ньор. Цілком можливо, що йдеться про той же різновид вірусу, спалах якого минулого тижня зафіксували в Бордо.