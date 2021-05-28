У Польщі зажадали 5 млрд євро компенсації від Німеччини за «Північний потік — 2»

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Німеччина повинна виплатити Польщі компенсацію за будівництво газопроводу «Північний потік — 2».

Про це заявив колишній міністр національної оборони Польщі Ян Парис в інтервʼю виданню Do Rzeczy.

«Наша держава має вимагати у Німеччини компенсацію. Німці витратили 5 млрд євро на будівництво «Північного потоку», тож нехай вони виділять 5 млрд євро на додаткове озброєння для Центрально-Східної Європи», — сказав він.

На думку Париса, безпека Польщі постраждала через газопровід, тому вимоги щодо Берліна цілком обґрунтовані.

«Не може бути, щоб німецька сторона дбала тільки про інтереси Росії та ігнорувала інтереси всієї Європи, включаючи східний фланг НАТО. [...] Одним словом, країни Заходу, зокрема США, повинні усвідомлювати, наскільки нерозважливо перекачувати гроші в Росію, і «Північний потік — 2», безумовно, є таким насосом, оскільки він дозволяє нарощувати російське озброєння», — додав польський міністр.

Окрім цього, Парис вважає, що президент США Джо Байден, ймовірно, не усвідомлює, що його згода на реалізацію проєкту провокуватиме конфлікт із низкою країн.

«На карту поставлена вся «Бухарестська девʼятка» плюс Україна, загалом 150 мільйонів осіб. Це держави, які охороняють безпеку Європи. Без них немає захисту східного флангу НАТО», — резюмував він.