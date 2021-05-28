МЗС: Перед зустріччю з Путіним Байден поспілкується з Зеленським
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pool / Pool
Президент України Володимир Зеленський поспілкується з лідером США Джо Байденом перед його переговорами з російським президентом Володимиром Путіним.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським», — сказав він.
За словами Єніна, МЗС «ретельно готує порядок денний» і займається логістичним аспектом переговорів Зеленського і Байдена.
- 13 квітня Джо Байден запропонував Путіну провести зустріч, але у третій країні — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США та Росією». Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозицію вивчають і оцінюють.
- Майданчики для переговорів запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія, Чехія та Швейцарія.
- У Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена. Вона відбудеться 16 червня у Швейцарії.
- Президент США Джо Байден під час запланованої зустрічі планує обговорити питання України, зокрема щодо скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.