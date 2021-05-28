МЗС: Перед зустріччю з Путіним Байден поспілкується з Зеленським

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Президент України Володимир Зеленський поспілкується з лідером США Джо Байденом перед його переговорами з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським», — сказав він.

За словами Єніна, МЗС «ретельно готує порядок денний» і займається логістичним аспектом переговорів Зеленського і Байдена.