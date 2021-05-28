Литва на знак солідарності із Латвією теж висилає двох білоруських дипломатів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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lgbsneak / Flickr
Литва висилає двох білоруських дипломатів через їх дії, «несумісні з дипломатичним статусом» і на знак солідарності з Латвією. Вони повинні покинути країну протягом 7 днів.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.
Представнику посольства Білорусі також виразили протест проти триваючих у країні репресій щодо білоруського громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Литва закликала Білорусь негайно звільнити колишнього головного редакторка опозиційного Telegram-каналу Романа Протасевича, його дівчину Софію Сапегу та інших політичних вʼязнів.
Нагадаємо, що 24 травня у Ризі на Чемпіонаті світу з хокею влада міста замінила білоруський державний прапор на біло-червоний стяг, який став символом протестів у Білорусі. Таким чином країна відреагувала на затримання опозиціонера Романа Протасевича. Як результат, Мінськ вислав всіх співробітників посольства Латвії, а Рига у відповідь вжила аналогічний крок.
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- Україна, Британія, Латвія, Литва і низка інших країн припинили авіасполучення з Білоруссю і тимчасово призупинили дозвіл авіакомпанії «Белавіа».